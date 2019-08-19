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Радиация дошла до Украины: появились тревожные данные о ядерном ЧП в России и карта загрязнения

понедельник, 19 августа 2019, 14:41
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В Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний показали модель разлета радиоактивных веществ после взрыва на полигоне под Северодвинском в России, Украина попала в поле поражения.

Соответствующую анимированную карту выложил в Twitter секретарь организации Лассина Зербо.

На анимации видно, что облако "цепляет" оккупированный Крым и южные области Украины вплоть до Киевской области, а затем уходит к Луганской и Донецкой области, оставаясь там в течение долгого времени. В Крыму радионуклиды оказались 14 августа, 15 – дошли до центральных областей страны и 16, 17 и 18 августа находилось на востоке страны.

Ранее в компании "Росатом" заявили, что на полигоне проводились "работы по испытанию ракеты" с радиоизотопным элементом. Вследствие возгорания ракетного топлива после испытания якобы произошел взрыв.

Ранее Зербо заявил, что две станции отслеживания ядерных взрывов неподалеку от Северодвинска в Дубне и Кирове перестали отвечать после взрыва. Российские власти заверили, что станции просто испытывают проблемы со связью.

"Мы ожидаем дальнейших отчетов, когда станции или системы связи будут полностью восстановлены", — написал европейский чиновник.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в Архангельске, РФ, врачей местной больницы не предупредили об утечке радиации, когда они оказывали помощь пострадавшим при взрыве в городе Северодвинск. По словам местного врача, сначала пострадавшим неправильно оказывали помощь, поскольку не знали о радиации. В связи с этим с большой вероятностью врачи также могли облучиться.

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