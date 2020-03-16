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В Японии сакуры установили рекорд цветения: опубликованы яркие видео

понедельник, 16 марта 2020, 04:21
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В столице Японии, Токио, официально объявили о начале сезона цветения сакуры.

Об этом сообщает NHK.

Объявление поступило утром в субботу, 14 марта, на 12 дней раньше, чем обычно, и стало самым ранним за всю историю с начала ведения такой статистики в 1953 году.

Представители Метеорологического управления Японии подтвердили, что по меньшей мере пять цветков раскрылись на эталонном дереве сакуры вида сомэи-ёсино в храме Ясукуни в центре Токио.

Однако в субботу температура в Токио резко упала по сравнению со стоявшей до этого дня теплой погодой. Система низкого давления принесла прерывистый мокрый снег и низкую температуру, которая по состоянию на 2 часа дня достигала 2,5 градусов Цельсия.

Метеорологи заявляют, что деревья сакуры, скорее всего, начнут цвести ранее, чем обычно во многих частях западной и восточной Японии на следующей неделе.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве сакуры зацвели осенью, в ноябре 2019 года. Тогда распустились деревья на бульваре Верховной Рады.

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