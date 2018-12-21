Главный священник РПЦ в Латвии оказался агентом КГБ: опубликованы фото и документ

Архиерей Русской православной церкви, митрополит Рижский и всея Латвии Александр (Кудряшов) был завербован в 1982 году сотрудником Комитета государственной безопасности (КГБ) Латвийской ССР, который присвоил своему агенту псевдоним "Читатель".

Об этом свидетельствуют опубликованные в Латвии документы, передает "Компромат.lv".

Александр Кудряшов был завербован сотрудником 5-го отдела 4-го отделения КГБ Александром Ищенко.

"В рижском ресторане "Таллин" будущий первосвятитель зарабатывал на жизнь обычным барменом. В этом весьма знаменитом в те времена питейном заведении он попал в поле зрения сотрудника КГБ Александра Ищенко. Состоялась стандартная вербовка, в результате которой ему был присвоен агентурный псевдоним. Затем Ищенко начал активное продвижение подопечного по служебной лестнице. В результате – после кончины митрополита Рижского Леонида (Полякова), епископом в Латвию был поставлен Александр (Кудряшов)", - сообщил источник издания.

После распада СССР отношения между Ищенко и священником сохранились. Именно своему куратору митрополит Александр поручил управлять реституционной собственностью. Ищенко создал для этой цели две коммерческие организации: в феврале 1992 года была создана фирма "FONDS PC", а затем, в октябре 1993 года - "FONDS-LC".

В 1996 году Александр Кудряшов от имени Синода выдал организации Александра Ищенко доверенность № 98, в которой уполномочил - "управлять и получать доход с жилых домов с хозяйственными постройками, находящихся по адресу: Рига, ул. Пилс, 14, и Маза Пилс, 11, принадлежащих Латвийской Православной церкви".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Латвии начали публиковать так называемые чекистские мешки - максимально полную базу данных республиканского КГБ, захваченную в 1991 году при распаде СССР.