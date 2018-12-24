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В Британии засветили агентуру Путина: у топ-пропагандистки Кремля истерика

понедельник, 24 декабря 2018, 15:20

Главный редактор пропагандистских информационного агентства Sputnik и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала публикацию личных данных сотрудников британского бюро информагентства "1933-м годом", намекая на приход нацистов к власти в Германии.

Ранее газета The Sunday Times опубликовала список с именами и фотографиями, обвинив журналистов в информационной войне.

В этой же статье Алекс Коул-Хэмилтон, либерал-демократ и член парламента Шотландии, предложил отобрать все активы RT в Великобритании.

"Таймс" публикует поименный список наших британских журналистов с фотографиями под заголовком о "кремлёвских марионетках". С наступающим новым тысяча девятьсот тридцать третьим годом вас, май бритиш френдз", - написала Симоньян в Twitter.

Реакцию пропагандистки тут же высмеяли в сети.

"Знаете почему так пригорело у кацапки? Таймс засветит всю агентуру РФ в под прикрытием корочки журналиста. С новым годом, ГРУ РФ. Ждём, когда очередной генерал РФ покончит жизнь самоубийством", - написал блогер "Фашик Донецкий".

В свою очередь другие комментаторы обвинили Симоньян в перекручивании ситуации, выразив убеждение, что ситуация приведет к личным санкциям против нее.

Как сообщал "Апостроф", ранее были названы имена олигархов Путина, по которым ударят санкции Великобритании.

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