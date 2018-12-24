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В Париже полицейский использовал пистолет против протестующих: момент попал на видео

понедельник, 24 декабря 2018, 12:59

В Париже во время протестов "желтых жилетов" участники акции напали на трех полицейских-мотоциклистов, в результате чего пришлось использовать пистолет.

Видео инцидента появилось в YouTube.

На видео можно увидеть, как один полицейских ненадолго достал свой пистолет и направил его на приближающихся протестующих. После этого он уехал на мотоцикле, двое его коллег уехали на втором. Третий мотоцикл остался на земле.

Буквально некоторым временем ранее этим полицейским пришлось сбежать от демонстрантов, которые бросали в них брусчатку и другие предметы.

Отметим, что власти оправдывают действия полиции, а протестующие, наоборот, осуждают.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети вычислили след Кремля в массовых протестах во Франции.

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