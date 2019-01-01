В Амстердаме мужчина устроил голый "теракт" в аэропорту

Вечером 31 декабря мужчина угрожал взорвать бомбу в зале отправлений международного аэропорта Схипхол в Амстердаме.

Об этом сообщает УНИАН, со ссылкой на общественный вещатель Нидерландов NOS.

Отмечается, что полиции пришлось эвакуировать всех находившихся в помещении. Спустя некоторое время мужчина был задержан. Когда его выводили из терминала, он был раздет до трусов.

Задержанному 51 год, он гражданин Канады, вероятно, страдает психическим расстройством, рассказали в полиции.

После проверки взрывчатка не была обнаружена. К 19:50 (20:50 по Киеву) зал отправлений открыли, аэропорт работал в обычном режиме.

Как сообщал "Апостроф", под Киевом пьяный мужчина устроил ЧП с главной елкой города.