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В Амстердаме мужчина устроил голый "теракт" в аэропорту

вторник, 01 января 2019, 19:07

Вечером 31 декабря мужчина угрожал взорвать бомбу в зале отправлений международного аэропорта Схипхол в Амстердаме.

Об этом сообщает УНИАН, со ссылкой на общественный вещатель Нидерландов NOS.

Отмечается, что полиции пришлось эвакуировать всех находившихся в помещении. Спустя некоторое время мужчина был задержан. Когда его выводили из терминала, он был раздет до трусов.

Задержанному 51 год, он гражданин Канады, вероятно, страдает психическим расстройством, рассказали в полиции.

После проверки взрывчатка не была обнаружена. К 19:50 (20:50 по Киеву) зал отправлений открыли, аэропорт работал в обычном режиме.

Как сообщал "Апостроф", под Киевом пьяный мужчина устроил ЧП с главной елкой города.

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Раздел: МирЕвропа Тема:
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