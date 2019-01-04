В Европе госпитализировали больного с подозрением на лихорадку Эбола

В Швеции лечат больного с подозрением на заражение лихорадкой Эбола.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на региональные власти.

Отмечается, что пациент сначала был помещен в больницу в Энчепинге, городе, которых находится примерно в 80 км от Стокгольма. Позже его перевели в больницу Упсалы.

"Пациент находился в Бурунди около трех недель и вернулся в Швецию три недели назад, сообщил главный медицинский директор Упсальского региона Микаэль Келер", - говорится в сообщении.

Келер также сказал, что больной посетил "в основном городские районы в Бурунди, где, насколько мы знаем, не было активной лихорадки Эбола". Но пациент показал потенциальные симптомы Эболы, включая рвоту кровью, по прибытии в больницу, - пояснил он.

Келер подчеркнул, что пока это только подозрение, результаты анализов должны будут известны чуть позже.

Власти заявили, что отделение неотложной помощи в Энчепинге в данное время закрыто, а за персоналом, который контактировал с пациентом, наблюдаю

Напомним, вирус Эбола, вызывающий лихорадку, сильные головные боли и иногда кровоизлияния, убивает около половины инфицированных. По данным Всемирной организации здравоохранения, случаи Эболы в Европе очень редки: один случай был зарегистрирован в Италии в 2015 году, один в Испании в 2014 году и один в Великобритании в том же году.

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