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Страна ЕС выдвинула громкие обвинения против России
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Страна ЕС выдвинула громкие обвинения против России

вторник, 15 января 2019, 09:50

Министерство иностранных дел Греции назвало комментарий российского МИД относительно решения парламента Македонии о переименовании страны вмешательством в дела Греции.

Об этом говорится в заявлении ведомства, передает "Европейская правда".

Ранее МИД РФ опубликовал комментарий, в котором осудил переименование Македонии и призвал рассмотреть этот вопрос в Совбезе ООН.

В свою очередь греческая сторона заявила, что комментарий Москвы "не совместим с уровнем дружественных отношений двух стран".

"Обращение к политическому развитию внутренних событий в дружественных странах со стороны российского МИД не соответствует уровню, который характеризует отношения между Грецией и Россией, и давним связям дружбы между нашими народами", - подчеркнули в МИД Греции.

В ведомстве также отметили, что комментарий МИД России игнорирует греческие демократические институты и является вмешательством во внутренние дела страны.

Также Афины упрекнули Москву тем, что та годами признавала Бывшую Югославскую республику Македония как "Республику Македония", зная о чувствительности греческого народа к этому названию.

"Мы ожидаем, что МИД России в дальнейшем будет воздерживаться от таких заявлений, которые являются вмешательством во внутренние дела Греции", - говорится в заявлении МИД Греции.

Как сообщал "Апостроф", в США студентов будут учить, как противостоять России.

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