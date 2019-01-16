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В Европе договорились ввести санкции против скандальных агентов Путина

среда, 16 января 2019, 16:35

В среду, 16 января, послы Европейского Союза согласились ввести санкции против 4 офицеров ГРУ РФ, в том числе двух агентов, которых обвиняют в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

По его данным, также в список внесут 5 человек из Сирии.

Ожидается, что санкции будут утверждены в понедельник и станут первыми по новому режиму санкций за использование и распространение химического оружия.

Напомним, в покушении на бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, Великобритания, подозревают сотрудников Главного разведывательного управления Генштаба РФ Александра Мишкина (Петрова) и Анатолия Чепигу (Руслана Боширова).

Как сообщал "Апостроф", 19 декабря министерство финансов США добавило в санкционные списки 18 человек и 4 компании из России: в том числе скандальных агентов ГРУ, которых обвиняют в покушении на Сергея Скрипаля.

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