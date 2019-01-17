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В Польше приняли неожиданное решение по скандальному "антибандеровскому" закону

четверг, 17 января 2019, 15:03

Конституционный суд Польши признал неконституционными положения нового закона о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии".

Так, судьи поддержали позицию президента Польши, подтвердил, что определение "украинские националисты" и "Восточная Малопольша" являются неточными, что препятствует точному признанию запрещенного деяния и, таким образом, это нарушает конституционный принцип точности права.

Напомним, 26 января Сейм Польши принял закон об Институте национальной памяти. Согласно ему, налагается запрет в стране на любую пропаганду идеологии украинских националистов. Вскоре Рада сделала жесткое заявление по этому поводу.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о подготовке в Польше альтернативы скандальному "антибандеровскому" закону. В частности, крупнейшая оппозиционная партия в польском парламенте "Гражданская платформа" (РО) готовит для регистрации в парламенте свой законопроект об изменениях в закон об Институте национальной памяти Польши.

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Раздел: МирЕвропа Тема:
Теги: Польша, законы

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