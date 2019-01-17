РУС. | УКР.

четверг, 17 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.75
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

17 января

08:27
Боевики атаковали ВСУ и понесли крупные потери: названо впечатляющее количество "груза 200"
07:57
Популярные украинские курорты могут уйти под воду: карта и тревожные данные от экологов
07:28
В Грузии прогремел мощный взрыв в многоэтажке, много погибших: опубликованы фото и видео
06:32
Воплощение мечты Путина: в Украине рассказали, что Кремль "строит" на Донбассе
05:41
Украинский нардеп устроил клоунаду в прямом эфире: сеть опознала в нем Гитлера
04:43
В Москве нашли "должность" для одного из экс-главарей ДНР
03:25
Украинский хакер украл у США ценные бумаги на миллионы долларов: подробности скандала
02:36
Суд принял скандальное решение по сыну нардепа, ездившему пьяным за рулем
01:28
​Поработали "партизаны": в сети показали фото акции в Донецке против главаря ДНР
00:30
"Динамо" объявило о переходе воспитанника лучшего клуба мира: опубликовано фото
00:25
Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция мужского спринта в Рупольдинге
00:15
В Украине будут брать больше денег с иностранных туристов: детали
Все новости

В Грузии прогремел мощный взрыв в многоэтажке, много погибших: опубликованы фото и видео

четверг, 17 января 2019, 07:28

В среду, 16 января, в столице Грузии, Тбилиси, произошел взрыв бытового газа в многоэтажке: известно о четырех погибших и восьми пострадавших.

Об этом сообщают "Новости-Грузия".

Как отмечается, взрыв прогремел примерно в 20:20, на шестом этаже дома на улице Автандила в районе Диди Дигоми. В результате взрыва несколько квартир были фактически разрушены. По предварительным данным, повреждены стены дома, межэтажные перекрытия и шахта лифта.

От полученных травм трое человек скончались на месте. Также медики не смогли спасти 4-летнего ребенка, который умер в больнице. Госпитализировано с травмами еще восемь пострадавших, шесть из которых несовершеннолетние.

Также сообщается, что жители дома по улице Автандила утром 16 января вызывали специалистов тбилисской газораспределительной компании"Казтрансгаз" после того, как почувствовали сильный запах газа. По их словам, прибывшие на место сотрудники заявили, что провели проверку, но не обнаружили никаких неполадок.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело. 17 января объявлено в Грузии днем траура.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", утром 31 декабря в жилом 10-этажном доме в российском Магнитогорске произошел взрыв, предположительно газа, в результате чего секция дома обвалилась.Общее число погибших в результате обвала дома составило 39 человек.

Фотовзгляд

Все галереи
Маланка на Софийской площади в Киеве

Читайте также

​В 2019 году Россия продолжит есть нас по кускам - Алексей Арестович

Лукашенко понял, что Путин его может уничтожить: у него есть два сценария - белорусский политик

Россия наносит серьезный удар для Беларуси: что будет дальше

Россия идет по дороге, которой нет

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: