В Грузии прогремел мощный взрыв в многоэтажке, много погибших: опубликованы фото и видео

В среду, 16 января, в столице Грузии, Тбилиси, произошел взрыв бытового газа в многоэтажке: известно о четырех погибших и восьми пострадавших.

Об этом сообщают "Новости-Грузия".

Как отмечается, взрыв прогремел примерно в 20:20, на шестом этаже дома на улице Автандила в районе Диди Дигоми. В результате взрыва несколько квартир были фактически разрушены. По предварительным данным, повреждены стены дома, межэтажные перекрытия и шахта лифта.

От полученных травм трое человек скончались на месте. Также медики не смогли спасти 4-летнего ребенка, который умер в больнице. Госпитализировано с травмами еще восемь пострадавших, шесть из которых несовершеннолетние.

Также сообщается, что жители дома по улице Автандила утром 16 января вызывали специалистов тбилисской газораспределительной компании"Казтрансгаз" после того, как почувствовали сильный запах газа. По их словам, прибывшие на место сотрудники заявили, что провели проверку, но не обнаружили никаких неполадок.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело. 17 января объявлено в Грузии днем траура.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", утром 31 декабря в жилом 10-этажном доме в российском Магнитогорске произошел взрыв, предположительно газа, в результате чего секция дома обвалилась.Общее число погибших в результате обвала дома составило 39 человек.