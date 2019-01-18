Россиянин в Европе напал на людей с ножом: подозревают теракт

В столице Норвегии, Осло, россиянин напал на девушку с ножом: в полиции подозревают, что это был террористический акт.

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, нападение произошло 17 января, в четверг вечером. Жертва нападения была госпитализирована. Состояние девушки оценивается как критическое.

20-летний россиянин был арестован полицией.

"Я не могу вдаваться в детали, но он заявил, что планировал террористическую атаку и хотел убить больше людей", – сообщила глава полицейской службы безопасности Мари Бенедикт Бьорнланд.

Полиция расследует возможные связи россиянина с исламскими экстремистами.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", российские журналисты проекта Baza опубликовали имена и фото причастных к взрыву в жилом доме в Магнитогорске 31 декабря.