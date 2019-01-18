Российские журналисты показали фото и назвали фамилии причастных к теракту в Магнитогорске

Российские журналисты проекта Baza опубликовали имена и фото причастных к взрыву в жилом доме в Магнитогорске 31 декабря.

Об этом сообщает varlamov.ru.

Журналисты убеждены, что причиной обрушения дома стал не хлопок бытового газа, а теракт.

Имена возможных подозреваемых Махмуд Джумаев, Алишер Каимов и Альмир Абитов, которые "около полугода готовились к терактам на Новый год".

С Джумаевым, Каимовым и Абитовым, судя по опубликованной информации, могут быть связаны как минимум три произошедших в Магнитогорске эпизода: взрыв в жилом доме, возгорание в маршрутке, при котором они и могли погибнуть, а также предположительно взрывное устройство, найденное дворником на автобусной остановке.

Альмир Абитов

Ориентировка на Джумаева

Махмуд Джумаев

В материале сказано, что теракт в доме 164 на проспекте Карла Маркса должен был произойти рано утром первого января. При этом подрыв дома задумывался как последнее звено в целой серии терактов по всему городу.

"Бомбы собирались заложить в местах гуляний в ночь на первое января. Устройства хотели прятать в урнах и под лавочками в скверах, парках и на площадях. Взрывы должны были начаться вскоре после праздничного салюта. А уже рано утром спустя несколько часов - теракт в жилом доме", - сказано в статье.

В то же время отмечается, что информация проекта не подтверждена официально.

Напомним, маршрутка в Магнитогорске взорвалась в центре города 1 января. А взрыв в жилом доме произошел днем ранее, 31 декабря. Общее число погибших в результате обвала дома составило 39 человек.

Позже террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за случившееся.