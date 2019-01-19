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В Чехии в ДТП погиб молодой украинец: первые подробности и фото

суббота, 19 января 2019, 18:39
Фото: Иван Белецкий\Facebook

В Чехии в ДТП погиб молодой украинец.

Об этом сообщил участковый полицейский Ужгородского отдела полиции Иван Белецкий в Facebook.

"Вчера (18 января, - прим. ред.), в Чехии трагически оборвалась жизнь одного из известных, успешных, молодых закарпатцев Пукмана Василия. Хороший был человек… За последние годы немало друзей и знакомых погибли на дорогах. Берегите себя!! Не спешите....!" – написал он.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 11 ноября, в Чехии автобус с украинцами попал в ДТП с участием грузовика, в результате чего четверо жителей Закарпатья погибли на месте.

Также в Орловской области (Россия), произошло ДТП, в котором погибли двое и пострадали еще четверо граждан Украины.

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