В Чехии в ДТП погиб молодой украинец: первые подробности и фото

В Чехии в ДТП погиб молодой украинец.

Об этом сообщил участковый полицейский Ужгородского отдела полиции Иван Белецкий в Facebook.

"Вчера (18 января, - прим. ред.), в Чехии трагически оборвалась жизнь одного из известных, успешных, молодых закарпатцев Пукмана Василия. Хороший был человек… За последние годы немало друзей и знакомых погибли на дорогах. Берегите себя!! Не спешите....!" – написал он.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 11 ноября, в Чехии автобус с украинцами попал в ДТП с участием грузовика, в результате чего четверо жителей Закарпатья погибли на месте.

Также в Орловской области (Россия), произошло ДТП, в котором погибли двое и пострадали еще четверо граждан Украины.