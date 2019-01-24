В Чехии завели дело против 25-летнего наемника боевиков, воевавшего на Донбассе: фото

В Чехии открыли уголовное дело против 25-летнего наемника боевиков, воевавшего на Донбассе.

Об этом сообщает блогер Necro Mancer в Twitter.

"В возрасте двадцати двух лет Павел К. ушел воевать на восток Украины на стороне пророссийских сепаратистов. Полиция обвинила его в терроризме. По данным чешского издания Павел К. находился на Донбассе с лета 2015 года до мая 2016 года. Он ездил туда через Россию", - говорится в сообщении.

Боевик входил в базу "Миротворец".

Как сообщал "Апостроф", это не единственный подобный случай. Первое дело против боевика из Чехии рассматривали в 2017 году.

Также бывшего боевика ДНР-ЛНР задержали в Молдове. Помимо этого, в Украине приговорили к 13 годам тюрьмы гражданина Бразилии, который воевал в рядах боевиков "ДНР".