Украинец украл в Австрии картину легендарного художника

В декабре 2018 года в Нидерландах по подозрению в краже картины Ренуара из венского аукционного дома Dorotheum был задержан 59-летний гражданин Украины.

Об этом пишет австрийское издание Kurier, передает LB.ua.

По информации СМИ, украинец с 28 декабря находится под стражей в Вене. Издание называет его профессиональным вором, поскольку в 2005 году он уже был осужден на родине за кражу картины Ивана Айвазовского в украинском музее.

Уголовная полиция Вены считает, что украинец участвовал в краже картины Ренуара в составе преступной организации. Два его сообщника и пейзажное полотно размером 27 см на 40 см исчезли. Картина датирована 1895 годом, ее стоимость оценивается в 120-160 тысяч евро.

По мнению австрийских правоохранителей, потенциальный покупатель ворованной картины может находиться в Северной Европе, так как задержанный украинец покупал билеты для себя и сообщников на самолет в Швецию.

Напомним, картину импрессиониста Пьера Огюста Ренуара украли 26 ноября 2018 года.

Трое мужчин поднялись на второй этаж аукционного дома, где вытащили картину из рамы и тут же разошлись. Они покинули здание различными путями, двое из них несли большие сумки для покупок.

Как сообщал "Апостроф", ранее на границе со Словакией поймали украинца из списка Интерпола.