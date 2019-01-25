В Италии произошла кровавая авиакатастрофа: есть погибшие

В пятницу, 25 января, в Италии в районе ледника Рутор в Альпах столкнулись вертолет и самолет.
Об этом ссылаясь на Национальный альпийский и спелеологический корпус спасения, передает "Гордон".
Спасатели отметили, что на месте авиакатастрофы работают два их вертолета, к ним готовы присоединиться еще два вертолета.
По имеющейся информации погибли 5 человек, еще двое были ранены.
"Двух раненых транспортируют в больницу. На участке, кроме техников альпийского спасения, медицинский персонал и команда, специализирующаяся на вырезывании листового металла", – сообщили в корпусе спасения.
#ValledAosta, ghiacciaio del #Rutor: le prime immagini video del #SoccorsoAlpino dal luogo dell'incidente. Seguono aggiornamenti. pic.twitter.com/tbZ2eXigET— Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) 25 января 2019 г.
Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом произошло ЧП с пассажирским самолетом.