В Италии произошла кровавая авиакатастрофа: есть погибшие

В пятницу, 25 января, в Италии в районе ледника Рутор в Альпах столкнулись вертолет и самолет.

Об этом ссылаясь на Национальный альпийский и спелеологический корпус спасения, передает "Гордон".

Спасатели отметили, что на месте авиакатастрофы работают два их вертолета, к ним готовы присоединиться еще два вертолета.

По имеющейся информации погибли 5 человек, еще двое были ранены.

"Двух раненых транспортируют в больницу. На участке, кроме техников альпийского спасения, медицинский персонал и команда, специализирующаяся на вырезывании листового металла", – сообщили в корпусе спасения.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом произошло ЧП с пассажирским самолетом.