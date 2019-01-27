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Еще один друг Путина оказался на грани отставки: на улицах тысячи людей, фото

воскресенье, 27 января 2019, 10:03

В Белграде в субботу, 27 января, несколько тысяч людей вышли на улицы, чтобы призвать президента Сербии Александара Вучича уйти в отставку.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

На митинге бывший судья Верховного суда страны Зоран Ивошевич заявил, что Вучич должен подать заявление об отставке, что Сербия снова могла стать правовым государством. Ивошевич также обвинил президента в нарушении принципа разделения властей.

Протестующие прошли маршем по центру Белграда к дому правительства и здания, в котором находится проправительственный государственный телеканал RTS.

Массовые протесты в Белграде начались 8 декабря после жестокого избиения 23 ноября людьми в черных рубашках на юге Сербии в городе Крушевац оппозиционера Борко Стефановича, лидера Левой партии.

Политику нанесли удары железным прутом, в результате чего он получил тяжелые травмы. Подозреваемые в нападении были вскоре задержаны, но незадолго до новогодних праздников освобождены из-под стражи в связи с недостатком улик.

Вучич осудил этот инцидент, но оппозиция обвиняет его в том, что риторика президента и шельмование критиков и оппозиционеров создали в стране обстановку нетерпимости. Также они утверждают, что к избиению причастна правящая Сербская прогрессивная партия.

Как сообщал "Апостроф", 5 января на акции протеста против политики Вучича в Белграде вышли около 15 тысяч активистов.

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Раздел: МирЕвропа Тема:
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