РУС. | УКР.

воскресенье, 6 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.65
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

6 января

11:43
В РПЦ отличились новым антиукраинским заявлением по поводу томоса
11:39
Подозреваемый в незаконном обогащении ужгородкий депутат выехал в США
11:29
"Оппоблок" оспаривает в суде закрытие избирательных участков в РФ - Новинский
11:25
Вторая ракетка Украины проиграла в финале крупного турнира
11:14
Украинская теннисистка стала победительницей престижного турнира: опубликовано видео
11:13
Что будет с доходами и расходами украинцев в 2019 году: ключевые нововведения
10:50
Коррупция в одной только ГФС обходится Украине в 5 млрд долларов ежегодно - Рабинович
10:50
В Сербии массово протестуют против политики президента: впечатляющие видео
10:41
Появились неожиданные подробности о девушке, найденной мертвой в чемодане в Днепре
10:17
Агрессивный водитель-наркоман устроил в Киеве гонки с полицией и попал в ДТП: опубликованы фото
10:15
Топ-пропагандист Кремля оскорбительно отозвался о Вселенском патриархе
09:48
Установлена личность девушки, найденной мертвой в чемодане в Днепре: последние прижизненные фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Сербии массово протестуют против политики президента: впечатляющие видео

воскресенье, 06 января 2019, 10:50

5 января на акции протеста против политики президента Сербии Александара Вучича в столице Белград вышли около 15 тысяч активистов.

Об этом сообщает издание DW.

Люди обвиняют президента Вучича в авторитаризме. В субботу, 5 января, участники митинга прошли шествием к зданию, в котором базируется проправительственный государственный телеканал RTS, среди их требований - отставка гендиректора телеканала Драгана Буйошевича.

"Протестующие несли транспарант-растяжку с надписью-хештегом "Один из пяти миллионов", обыгрывающую недавнее высказывание президента Вучича, согласно которому он не пойдет навстречу требованиям демонстрантов даже в том случае, если на улицы выйдет пять миллионов человек. Население Сербии составляет примерно семь миллионов человек", - говорится в сообщении.

Напомним, акции в Сербии начались еще 8 декабря и продолжаются до сих пор. Люди вышли на улицы в разных городах страны, они хотят свергнуть власть президента Сербии Александара Вучича.

Как сообщал "Апостроф", в 2019 году во Франции возобновились акции протестов. 5 января в крупнейших городах страны состоялись первые в наступившем году акции движения "жёлтых жилетов". А ранее сообщали, что количество жертв из-за митингов "желтых жилетов" во Франции возросло до 10 человек.

Фотовзгляд

Все галереи
Подписания томоса для Украины: главные фото церемонии

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Хуже чем при Януковиче: как манипулируют мнением украинцев

Под знаком выборов: каким для Украины будет 2019 год

Убийства, герои-террористы и военное положение: топ-10 политических скандалов уходящего года

Без Саакашвили: что осталось от партии Михо

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: