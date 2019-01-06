В Сербии массово протестуют против политики президента: впечатляющие видео

5 января на акции протеста против политики президента Сербии Александара Вучича в столице Белград вышли около 15 тысяч активистов.

Об этом сообщает издание DW.

Люди обвиняют президента Вучича в авторитаризме. В субботу, 5 января, участники митинга прошли шествием к зданию, в котором базируется проправительственный государственный телеканал RTS, среди их требований - отставка гендиректора телеканала Драгана Буйошевича.

"Протестующие несли транспарант-растяжку с надписью-хештегом "Один из пяти миллионов", обыгрывающую недавнее высказывание президента Вучича, согласно которому он не пойдет навстречу требованиям демонстрантов даже в том случае, если на улицы выйдет пять миллионов человек. Население Сербии составляет примерно семь миллионов человек", - говорится в сообщении.

Напомним, акции в Сербии начались еще 8 декабря и продолжаются до сих пор. Люди вышли на улицы в разных городах страны, они хотят свергнуть власть президента Сербии Александара Вучича.

Как сообщал "Апостроф", в 2019 году во Франции возобновились акции протестов. 5 января в крупнейших городах страны состоялись первые в наступившем году акции движения "жёлтых жилетов". А ранее сообщали, что количество жертв из-за митингов "желтых жилетов" во Франции возросло до 10 человек.