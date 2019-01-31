В Латвии отомстили пропагандистам Путина за ложь об Украине

В четверг, 31 января, на территории Латвии на три месяца запретили ретрансляцию (в том числе распространение) программу российского телеканала "Россия РТР" из-за Украины.

Об этом сообщает DELFI.

"Латвия не будет терпеть пропаганду Кремля на своей территории, и это ясный сигнал для недружеских стран и сил – мы защищали и будем защищать свое информационное пространство", - сказал заместитель председателя NEPLP Иварс Аболиньш.

В частности, сообщается, что нарушения констатированы в передачах "Россия РТР" "Вечер с Владимиром Соловьёвым" и "60 минут" (ведущие - Ольга Скабеева и Евгений Попов).

Например, в передаче "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 22 мая 2018 года, ведущий недвусмысленно и неоднократно обращает враждебные высказывания против части жителей Украины. Точнее, руководитель передачи указывает, что часть украинцев (бандеровцев) следует повесить и расстрелять. Кроме того, ведущий Владимир Соловьев называет часть украинцев нацистами, антисемитами и бандитами.

А 11 января 2018 года в передаче "60 минут" многократно констатированы призывы Владимира Жириновского (лидер ЛДПР, - прим. ред.) к осуществлению военных действий на территории Украины, он многократно возбуждает ненависть к украинцам, отмечая, что украинцы - негодяи и бандиты.

Как сообщал "Апостроф", ранее на росТВ пригрозили отправить на дно Черного моря американский эсминец.