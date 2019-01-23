На росТВ пригрозили отправить на дно Черного моря американский эсминец: видео

В эфире пропагандистского телеканала "Россия 1" прозвучала угроза в адрес военного корабля США "Дональд Кук", который вошел в акваторию Черного моря.

Соответствующее заявление сделал общественный деятель из Израиля Яков Кедми.

"Время существования этого корабля, если он будет вызывать опасения, исчисляется минутами. Если хоть одна ракета с него взлетит, вторую он будет пускать с морского дна", – сказал он.

Яков Кедми – дипломат, который занимал руководящие должности в "русском отделе" МИДа Израиля. Он регулярно выступает с антиукраинскими и антиамериканскими заявлениями в эфире российского телевидения.

Кедми об американском эсминце «Дональд Кук» в Черном море: Время существования этого корабля, если он будет вызывать опасения, исчисляется минутами. Если хоть одна ракета с него взлетит, вторую он будет пускать с морского дна pic.twitter.com/gmd0aa95Gy — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 20 января 2019 г.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в воскресенье, 6 января, американский военный корабль "Форт-Макгенри" (USS FortMcHenry) вошел в акваторию Черного моря.