В Европе приняли историческое решение по вступлению в НАТО еще одной страны

Парламент Греции в пятницу, 8 февраля, ратифицировал протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО.

Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что за соответствующее решение проголосовали 153 депутата.

"Я чувствую, что мы выполнили свой патриотический долг… Мы сделали то, что должны были", - заявил после голосования премьер-министр Греции Алексис Ципрас.

Теперь, в соответствии с правилами НАТО, членство в нем Македонии должно быть одобрено каждым государством-членом.

"Процесс ратификации НАТО обычно занимает около года, и США ожидают, что Северная Македония официально вступит в Альянс в 2020 году", - говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 6 февраля Македония и НАТО подписали протокол о вступлении республики в Альянс.