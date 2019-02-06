НАТО пополнилось новой страной: что известно

В среду, 6 февраля, Македония и НАТО подписали протокол о вступлении республики в Альянс.

Об этом сообщается на официальном сайте НАТО.

Подписанный договор должны ратифицировать парламенты всех действующих стран-членов НАТО. После этого Македония станет членом организации, а количество членов Альянса увеличится до 30.

Вступление Македонии в НАТО стал возможно после того, как страна уладила давние противоречия относительно названия с членом Альянса Грецией. Афины считают, что название "Македония" может спровоцировать территориальные претензии к одноименному греческому региону, граничащему с бывшей югославской республикой, поэтому греки настаивали на изменении названия страны-соседа.

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил на прошлой неделе, что протокол о присоединении является важной вехой на пути балканской страны к тому, чтобы стать 30-м членом НАТО. "6 февраля мы напишем историю", - написал Столтенберг в сети Twitter.

Македония заявила, что ожидает, что Греция станет первым членом НАТО, который ратифицирует протокол о присоединении, после чего страна начнет называть себя новым названием - Северная Македония.

Как ранее сообщал "Апостроф", изменения в Конституцию касательно названия страны парламент Македонии одобрил 11 января 2019.