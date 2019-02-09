В Польше придумали, как облегчить жизнь украинцам: появились детали

В столице Польши, Варшаве, в билетоматах появится украинский язык, благодаря чему пребывание здесь украинцев значительно упростится.

Об этом сообщает ЦТС.

Так, в течение нескольких недель украинский язык появится в билетоматах варшавского общественного транспорта. Чиновники хотят облегчить покупку билетов для украинцев, проживающих в Варшаве.

Уточняется, что возможность выбора украинского языка появится в автоматах не позднее начала марта.

"Мы получили сигнал о том, что стоит подумать о дополнительном языке – украинском - потому что в Варшаве много украинских студентов, людей, которые приезжают на работу, и им будет проще купить билет", - сообщил представитель Управления общественного транспорта Томаш Кунерт.

Отметим, что на данный момент в автоматах по продаже билетов в Варшаве есть возможность использовать польский, английский, немецкий и русский языки.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Польше разразился скандал из-за украинской игры про концлагерь.