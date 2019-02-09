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Во Франции продолжаются протесты: яркие видео и первые данные о пострадавших

суббота, 09 февраля 2019, 15:59

В субботу, 9 февраля, в столице Франции, Париже, продолжились протесты движения "желтых жилетов": в ходе стычек с полицией был применен слезоточивый газ.

Об этом сообщает France24.

Некоторые участники акции бросали в правоохранителей камни и бутылки. В Париже усилен контроль, все магазины закрыты. По словам очевидцев, участие в протестах принимают более тысячи человек.

Также сообщается о первых серьезно пострадавших в ходе стычек с полицией. В частности, один из протестующих лишился руки.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", протесты против повышения цен на топливо во Франции начались в ноябре и переросли вскоре в масштабное антиправительственное движение. К концу 2018 года в ходе протестов погибло 10 человек.

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