Протесты во Франции: появились новые данные о числе погибших

Количество жертв из-за митингов "желтых жилетов" во Франции возросло до 10 человек.

Об этом сообщает французское издание Le Monde.

Как передает СМИ, еще один мужчина погиб в пятницу, 21 декабря, возле французского города Перпиньян. Трагедия произошла из-за столкновения с грузовиком, которые оставили активисты, чтобы заблокировать дорогу. Погибшим оказался 36-летний мужчина.

Напомним, так называемые протесты "желтых жилетов", участники которых изначально выступали против повышения цен на бензин, начались 17 ноября. Акции переросли в столкновения с полицией, погромы и поджоги машин, магазинов, банков.

Как сообщал "Апостроф", ранее во время протестов "желтых жилетов" во Франции погиб местный лидер этого движения. Кроме того, стало известно, что пророссийские Twitter-аккаунты распространяли ложную информацию о событиях во Франции и протестах "желтых жилетов" пытаясь разрушить репутацию президента Франции Эммануэля Макрона.