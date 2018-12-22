РУС. | УКР.

суббота, 22 декабря
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.40
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

22 декабря

18:00
Суд разрешил задержание экс-министра времен Януковича
17:56
Реал - Аль-Айн: стартовые составы
17:55
Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция женской гонки преследования в Нове Место
17:43
Протесты во Франции: появились новые данные о числе погибших
17:28
Взрыв на ярмарке во Львове: появилось новое видео и данные о состоянии пострадавших
17:28
Тарута рассказал, как повысить обороноспособность Украины
17:21
Украинский биатлонист вошел в десятку лучших на Кубке мира
17:11
Супрун анонсировала революционное нововведение в аптеках
17:09
Кубок мира по биатлону: результаты и видео мужской гонки преследования в Нове Место
17:05
У Гриценко появились новые сторонники: что известно
16:53
​Взрыв во Львове: появилась свежая информация от полиции
16:46
В КГГА рассказали, сколько работников "спасают" Киев от непогоды
Все новости

Протесты во Франции: появились новые данные о числе погибших

суббота, 22 декабря 2018, 17:43

Количество жертв из-за митингов "желтых жилетов" во Франции возросло до 10 человек.

Об этом сообщает французское издание Le Monde.

Как передает СМИ, еще один мужчина погиб в пятницу, 21 декабря, возле французского города Перпиньян. Трагедия произошла из-за столкновения с грузовиком, которые оставили активисты, чтобы заблокировать дорогу. Погибшим оказался 36-летний мужчина.

Напомним, так называемые протесты "желтых жилетов", участники которых изначально выступали против повышения цен на бензин, начались 17 ноября. Акции переросли в столкновения с полицией, погромы и поджоги машин, магазинов, банков.

Как сообщал "Апостроф", ранее во время протестов "желтых жилетов" во Франции погиб местный лидер этого движения. Кроме того, стало известно, что пророссийские Twitter-аккаунты распространяли ложную информацию о событиях во Франции и протестах "желтых жилетов" пытаясь разрушить репутацию президента Франции Эммануэля Макрона.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве зажгли главную елку страны

Читайте также

Европа "мигрирует" вправо: останется ли ЕС либерально-демократическим

Запад прозрел от политики Путина: Кремль терпит поражение за поражением

Популизм в ключевой стране ЕС: к чему это может привести

В Кремле боятся ударов по Москве и Петербургу: с чего может начаться большая война в Европе

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2018 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: