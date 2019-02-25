Пощечина Европе: на Западе отреагировали на скандал с дочерью соратника Путина

Многих обозревателей на Западе возмутил раскрывшийся факт того, что Елизавета Пескова, дочь спикера президента России Дмитрия Пескова, работает стажером в Европейском Парламенте.

Об этом сообщает "Голос Америки".

"Это планировалось как вершина троллинга, пощечина до смешного либеральным институциям ЕС", – пишет расследователь Христо Грозев.

Особенно отмечают то, что Елизавета Пескова имела доступ к информационной сети Европарламента, базам данных и всем встречам в организации.

"Я уверен, что дочь Дмитрия Пескова чрезвычайно квалифицирована и все такое, но это выглядит невероятной расхлябаностью", – пишет журналист Reuters Люк Бейкер.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета принимала участие в акциях протеста во Франции.