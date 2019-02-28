В Германии судят племянника топ-пропагандиста Кремля, воевавшего на Донбассе: фото и подробности дела

На племянника пропагандиста Кремля Дмитрия Киселева, гражданина Германии Сергея Киселева, завели уголовное дело о подготовке к участию в боевых действиях на Донбассе.

Об этом сообщает RTVI со ссылкой на показания офицера полиции, который проходит по делу свидетелем.

Отмечается, что правоохранитель заявил в суде, что представитель Федерального ведомства уголовной полиции при консульстве ФРГ в Киеве обратил внимание на интервью телеведущего, в котором тот рассказал про родственника воюющего в Украине. После него и началась проверка, итогом которой стало возбуждение уголовного дела.

Сам Киселев-младший дал признательные показания и подчеркнул, что никого не убивал.

"Мой подзащитный никого не убил, не совершал никаких зверств. Это то, от чего он совершенно четко дистанцируется, подчеркивая сам: "Я никогда бы этого не делал", - заявил его адвокат Йоахим Шварценау

Во время заседания судья зачитал фрагменты из интервью от 2014 года, когда Сергей Киселев заявил, что активно участвовал в боях под Донецком и, в частности, стрелял из гранатомета по украинской бронетехнике.

Сергей Киселев (справа)

"Для себя я понял, что там идет борьба за русскую землю, за русские города, за русский народ. Где-то месяц размышлял, потом туда отправился", - сказал Киселев-младший.

По данным немецкого следствия, Киселев в 2014 г. прошел специальную подготовку в Санкт-Петербурге, получил автомат Калашникова и пистолет и отправился воевать на Донбасс.

Известно, что расследование в отношении Киселева началось в конце 2017 года. В мае 2018-го его задержали в Болгарии и передали Германии. За преступления, в совершении которых обвиняется Сергей Киселев, Уголовный кодекс Германии предусматривает от 6 месяцев до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в интервью блогеру Юрию Дудю Киселев заявил, что его племянник присоединился к террористам ДНР добровольно да еще и получил от них медаль за свои действия.