Племянник из ДНР: топ-пропагандиста Путина поймали на новой лжи, видео

Российский пропагандист Дмитрий Киселёв солгал о племяннике Сергее, который якобы воевал на Донбассе на стороне боевиков и был осужден в Германии за терроризм.

Об этом сообщает телеканал OstWest, ссылаясь на данные министерства юстиции Германии.

В интервью блогеру Юрию Дудю Киселев заявил, что его племянник присоединился к террористам ДНР добровольно да еще и получил от них медаль за свои действия.

"Человек по имени Сергей Киселев не обвинялся по статье "терроризм" или по любой другой статье, связанной с террористическими действиями", – сообщили в ведомстве на запрос телеканала.

При этом в министерстве отметили, что племянник пропагандиста может отбывать наказание за хранение оружия, убийство или другое преступление.

Как сообщал "Апостроф", Киселев в интервью Юрию Дудю высказался о Венесуэле, Путине, собственной пенсии и повышении цен в РФ.