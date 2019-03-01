Пассажирский автобус с украинцами попал в смертельное ДТП в Польше: фото и видео

В Польше попал в ДТП украинский автобус сообщением Киев-Свиноуйсьце.

Об этом сообщает tvn24.

Отмечается, что авария произошла в 02:40 по Киеву в населенном пункте Тур Лодзинского воеводства. В ДТП погиб водитель и еще двое человек попали в больницу.

По данным полиции во время движения у грузовика оторвалось колесо, которое затем ударилось о лобовое стекло встречного автобуса. Его водитель погиб на месте, автобус съехал в кювет.

По предварительной информации водитель грузовика был трезв.

На данный момент известно, что все пассажиры в автобусе были украинцами. Всего в автобусе находилось 15 человек. Украинцев, которые не пострадали в ДТП, временно разместили в школе неподалеку от места происшествия.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Польше в ДТП погибли украинский журналист и его мать.