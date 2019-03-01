В Польше разгорелся скандал с украинскими мигрантами

В Польше задержали чиновника филиала Люблинского воеводского управления в Замостье и еще четырех человек, подозреваемых в участии в преступной группе, которая разработала схему регистрации украинцев для получения польской визы за дополнительное вознаграждение.

Об этом пишет Польское радио.

По данным следствия, преступная группа в течение 2015-2018 годов организовала незаконную миграцию примерно 300 человек и получила за это более 130 тыс. евро. Среди задержанных - трое граждан Польши и один гражданин Украины.

Кроме того, сообщается, что всех задержанных по ходатайству прокуратуры арестовали на три месяца. Также известно, что после получения польской визы украинцы ехали в другие страны ЕС - Чехию, Словакию, Литву, Латвию и Францию.

Обвинение в организации незаконной миграции и участия в преступной группе уже выдвинули 13 лицам, пять из них также обвинили в управлении организованной преступной группой. Подозреваемые - поляки, украинцы и немцы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Польше против жителя Львова завели дело из-за украинской символики.