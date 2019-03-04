РУС. | УКР.

понедельник, 4 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Мир

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

4 марта

12:30
Тимошенко исполнила "Червону руту" в память об Ивасюке: опубликовано виде
12:25
Валенсия - Краснодар: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы
12:22
​Фантастическое тепло: появился первый прогноз погоды на 8 марта
12:18
В Киеве полиция уложила лицом в пол "сходку" воров в законе: фото и видео
12:17
​Путин "купил" Германию ради газовой авантюры: в ЕС указали на факты
11:55
Зенит - Вильярреал: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы
11:49
​У Путина заговорили о неадекватности Лукашенко: что готовит Москва
11:48
США могут устроить катастрофу для ЕС: появился тревожный прогноз
11:21
Что произошло с долларом и евро за выходные: курс валют на 4 марта
11:20
Тина Кароль в топе за 400 долларов восхитила романтичным образом
11:19
Таинственная смерть группы Дятлова: в России наткнулись на след СС
11:09
​Крым накрыла новая катастрофа: в сети просят о спасении
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

США могут устроить катастрофу для ЕС: появился тревожный прогноз

понедельник, 04 марта 2019, 11:48

Выход США из Всемирной торговой организации может стать настоящей катастрофой для Евросоюза.

Об этом "Апострофу" рассказал старший научный сотрудник берлинского офиса Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель.

По его словам, американская торговая политика является настоящей угрозой для Европы.

"По Ирану больше шума, чем сути. Никто в Европе не воспринимает США серьезно: никто не ожидает, что все идет к смене режима в Иране - это только болтовня администрации Трампа для внутренней аудитории, чтобы угодить жестким произраильским республиканцам. Однако Трамп ничего не сделает, потому что он отходит с Ближнего Востока, из Сирии", - добавил он.

Грессель уверен, что споры относительно санкций и контрсанкций в отношении Ирана будуть продолжаться , но никто не ожидает, что США действительно прибегнут к этому.

"Касательно торговли - ситуация действительно будет ухудшаться. Посмотрим, останутся ли американцы в ВТО... Если нет, это будет достаточно большая катастрофа", - подчеркнул эксперт.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа" Путин своими ракетами просто усиливает страх, а Трамп не заинтересован в безопасности Европы - немецкий эксперт.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Судьба Brexit: кто вытащит Велико­британию из сыпучего песка

Европа "мигрирует" вправо: останется ли ЕС либерально-демократическим

Запад прозрел от политики Путина: Кремль терпит поражение за поражением

Популизм в ключевой стране ЕС: к чему это может привести

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: