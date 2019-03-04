США могут устроить катастрофу для ЕС: появился тревожный прогноз

Выход США из Всемирной торговой организации может стать настоящей катастрофой для Евросоюза.

Об этом "Апострофу" рассказал старший научный сотрудник берлинского офиса Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель.

По его словам, американская торговая политика является настоящей угрозой для Европы.

"По Ирану больше шума, чем сути. Никто в Европе не воспринимает США серьезно: никто не ожидает, что все идет к смене режима в Иране - это только болтовня администрации Трампа для внутренней аудитории, чтобы угодить жестким произраильским республиканцам. Однако Трамп ничего не сделает, потому что он отходит с Ближнего Востока, из Сирии", - добавил он.

Грессель уверен, что споры относительно санкций и контрсанкций в отношении Ирана будуть продолжаться , но никто не ожидает, что США действительно прибегнут к этому.

"Касательно торговли - ситуация действительно будет ухудшаться. Посмотрим, останутся ли американцы в ВТО... Если нет, это будет достаточно большая катастрофа", - подчеркнул эксперт.

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