Путин своими ракетами просто усиливает страх, а Трамп не заинтересован в безопасности Европы - немецкий эксперт

О роли Германии в реализации "Северного потока-2", про выход США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) и проблемы в отношениях Европейского Союза и США - в интервью "Апострофу" рассказал старший научный сотрудник берлинского офиса Европейского совета по международным отношениям (ECFR) ГУСТАВ ГРЕССЕЛЬ.

В прошлом Густав Грессель работал в Бюро оборонной политики министерства обороны Австрии. В Европейском совете по международным отношениям австрийский исследователь специализируется на вопросах обороны, России и стран Восточной Европы.

Первую часть интервью с Густавом Гресселем читайте здесь: Россия еще не сдалась в Украине и ждет выборов - европейский эксперт

- Как вы относитесь к тому, что ЕС и Германия не смогли или не захотели избежать реализации проекта "Северного потока-2"?

- Думаю, Германия до конца не поняла, во что ввязалась. Они развеяли много собственных мифов, и никто уже не верит, что это коммерческая сделка, которая будет работать в соответствии с базовым законодательством ЕС. Потому, грубо говоря, Германия защищает незаконную экосистему "Северного потока-2". Восточноевропейцы, скандинавы воспринимают Германию как врага или с подозрением. А Италия и другие южные страны будут требовать и для себя такого избирательного подхода в бюджетной финансовой сфере.

Потому что они (власти Германии, - "Апостроф") обсуждают это между собой и не учитывают, как к их действиям будут относиться в Европе. Так Германия пришла к своему образцу изонационализма (изоляционистского национализма, - "Апостроф") и интеллектуальной зацикленности на себе. "Северный поток" - следствие этого.

- Чем руководствовались власти Германии, когда принимали такое решение?

- Коррупцией. Есть определенное испытание для руководства Социал-демократической партии, и они отказались от должности министра экономики, чтобы гарантировать лоббирование "Северного потока-2". С точки зрения энергетики газопровод не принесет Германии огромной пользы. Причастные к решению люди руководствовались целью заработать.

Строительство "Северного потока-2" Фото: nord-stream2.com

- Какие последствия будет иметь венгерская кампания против Сороса и Юнкера? Вообще как далеко может зайти конфликт Венгрии с частью ЕС?

- Проблема в том, что есть много стран, которые будут защищать Венгрию по собственным причинам - Польша, Румыния, Словакия, Болгария. Потому что они хотят свободы во внутренней политике, меньше надзора со стороны ЕС. Поскольку сейчас Орбан (Виктор Орбан - премьер-министр Венгрии, - "Апостроф") в сильном положении, думаю, что европейцы упустили возможность для жесткого подхода к нему, которая сохранялась до 2015 года, когда коалицию против Орбана можно было сформировать. Сейчас поздно - слишком много времени потеряли.

- Чего вы ждете от диалога между ЕС и Соединенными Штатами после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности?

- Было очевидно, что ДРСМД придет конец - из-за нарушения со стороны России. Проблема в том, что нет ракет, которые можно развернуть в ответ, и Трамп не заинтересован в европейской безопасности. То есть американцы не хотят и не имеют, что дать ЕС. А европейцы не знают, что делать в этой ситуации.

Путин, угрожая всем ракетами, просто усиливает страх. Нет общей позиции и никакого представления, что делать. Думаю, не будет существенного решения по этому поводу, пока Трамп не уйдет с должности.

Фото: European Council President

Франция была больше готова говорить о сдерживании несколько лет назад. Немцы выбрали вариант "сдаться" - они чувствуют, что во внутренней политике ситуация такова, что жесткую реакцию не поддержат. А другие страны не имеют денег или влияния. Поляки думают, что Трамп им поможет, и это иллюзия. Однако они счастливы жить в своем воображаемом мире. С другими так же. Никакого европейского ответа в ближайшее время не будет.

- Какие вы видите опасности, связанные с противоречиями между ЕС и США в вопросах торговли, безопасности, Ирана и так далее?

- Торговля - это самый большой вопрос. Американская торговая политика является настоящей угрозой для Европы. По Ирану больше шума, чем сути. Никто в Европе не воспринимает США серьезно: никто не ожидает, что все идет к смене режима в Иране - это только болтовня администрации Трампа для внутренней аудитории, чтобы угодить жестким произраильским республиканцам. Однако Трамп ничего не сделает, потому что он отходит с Ближнего Востока, из Сирии.

Будут споры относительно санкций и контрсанкций, риторика, но никто не ожидает, что США действительно прибегнут к этому.

Касательно торговли - ситуация действительно будет ухудшаться. Посмотрим, останутся ли американцы в ВТО... Если нет, это будет достаточно большая катастрофа.