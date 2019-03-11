В Германии нашли возможную причину ненависти Путина к Европе

После своего избрания на пост президента России Владимир Путин был настроен на сближение с Европой.

Об этом в интервью Spiegel заявил экс-советник бывшего главы немецкого правительства Гельмута Коля Хорст Тельчик, передает mk.ru.

По словам политика, занимавшегося в кабинете Коля внешними и оборонными вопросами, Европа тогда отказалась сотрудничать с Россией.

Тельчик утверждает, что главу РФ в начале 2000-х волновали вопросы общеевропейской безопасности.

Он также заявил, что по вопросу агрессии РФ в Украине "никто не думал" о каких-либо предложениях России, выступая с идеями о включении Украины в ЕС и НАТО.

"Можно было обсудить возможность создания общеевропейской зоны свободной торговли, но Брюссель ничего не предпринял", - добавил экс-советник Коля.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине напомнили, как Путин тянул Россию в НАТО.