РУС. | УКР.

понедельник, 11 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Мир

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

11 марта

09:30
В Крыму оккупанты похвалились размером "русского достоинства": фото
09:29
​Доллар и евро продолжают падение: актуальный курс НБУ
09:27
В Киеве Audi влетел в забор возле посольства России: опубликовано видео
09:21
​Украину накроет циклон: в какие области придет непогода, опубликована карта
09:15
47-летняя звезда сериала "Моя прекрасная няня" в третий раз стала мамой
09:07
В Германии нашли возможную причину ненависти Путина к Европе
08:56
​Российская певица из базы "Миротворца" угодила в реанимацию: менеджер опровергает
08:46
Столкновения в Черкассах и Киеве: в сети рассказали о двойном просчете
08:40
Лучшая теннисистка Украины вышла в четвертый раунд супертурнира в США
08:30
Гороскоп на неделю: неудачи у Овнов и падения у Рыб
08:29
​Под Харьковом пенсионер покончил с собой, узнав страшную новость: фото
08:25
Украинка в упорной борьбе проиграла одной из сильнейших теннисисток мира
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Германии нашли возможную причину ненависти Путина к Европе

понедельник, 11 марта 2019, 09:07

После своего избрания на пост президента России Владимир Путин был настроен на сближение с Европой.

Об этом в интервью Spiegel заявил экс-советник бывшего главы немецкого правительства Гельмута Коля Хорст Тельчик, передает mk.ru.

По словам политика, занимавшегося в кабинете Коля внешними и оборонными вопросами, Европа тогда отказалась сотрудничать с Россией.

Тельчик утверждает, что главу РФ в начале 2000-х волновали вопросы общеевропейской безопасности.

Он также заявил, что по вопросу агрессии РФ в Украине "никто не думал" о каких-либо предложениях России, выступая с идеями о включении Украины в ЕС и НАТО.

"Можно было обсудить возможность создания общеевропейской зоны свободной торговли, но Брюссель ничего не предпринял", - добавил экс-советник Коля.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине напомнили, как Путин тянул Россию в НАТО.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Судьба Brexit: кто вытащит Велико­британию из сыпучего песка

Европа "мигрирует" вправо: останется ли ЕС либерально-демократическим

Запад прозрел от политики Путина: Кремль терпит поражение за поражением

Популизм в ключевой стране ЕС: к чему это может привести

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: