Иллюзия врага: в Украине напомнили, как Путин тянул Россию в НАТО

В Украине напомнили, как президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия станет членом НАТО.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал глава "Общественной Лиги Украина-НАТО" Сергей Джердж.

Он пояснил, почему Путин создает иллюзию боязни НАТО, но сам хотел, чтобы страна стала членом организации.

"Им (России - ред.) нужны угрозы все время, если не НАТО, то инопланетяне, так легче держать население в напряжении, что все якобы хотят уничтожить Россию. Это глупости. У РФ всегда было две правды: одна для населения, другая - для внешних отношений", - заявил он.

Джердж отметил, что в 2000 году, когда Владимир Путин стал президент РФ, в одном из первых интервью ВВС сказал, что не исключает, что Россия станет членом НАТО. Не было такой экзистенциальной боязни этого.

"Но для НАТО важны демократические принципы, права человека. Идея в том, что демократические страны все конфликты решают мирным путем, а тоталитарные часто провоцируют войну. Вся история СССР и современной России показывает, что РФ часто бывает инициатором этих конфликтов и войн. Раньше для российских лидеров не было проблем в сотрудничестве с альянсом, был даже Совет Россия-НАТО, который имел много функций, например НАТО консультировалось с Россией, информировало по поводу тех или иных действий или решений. Та же Россия покупала у Франции "Мистрали" (мы знаем, что этого не случилось только из-за начала войны против Украины), Германия строила для РФ большой танковый полигон. Сотрудничество было практическое, и никто от этого не страдал", - рассказал глава "Общественной Лиги Украина-НАТО".

По его словам, у лидеров России, дети которых часто учатся в странах-членах НАТО, которые раньше ездили в эти страны отдыхать, боязни альянса не было.

"А для простого обывателя в российской глубинке по телевизору создавали мифы, пугали, что нужно затянуть ремни, мы должны создавать оружие, потому что НАТО нам угрожает. А на самом деле этого не было, и нет", - констатировал Сергей Джердж.

Подробней читайте в материале "Апострофа" - "Путину все время нужен враг: если не НАТО, то инопланетяне - эксперт по Альянсу".