Назревает "русофобский" скандал: соседка Украины решила отмечать без Путина годовщину Второй мировой войны

Канцелярия президента Польши не пригласила главу РФ Владимира Путина на торжественные мероприятия к 80-летию начала Второй мировой войны.

Об этом сообщает "Польское радио".

"Среди приглашенных стран России нет", - сказал представитель Анджея Дуды Блажей Спыхальский.

По его словам, приглашенные на торжества в Польшу должны быть только члены Европейского Союза, НАТО и государства Восточного партнерства (Беларусь, Молдова, Украина, Армения, Азербайджан, Грузия). Без России.

"Ключ к приглашений на празднование исторического юбилея не был историческим. Приглашение носят современный, а не исторический характер", - подчеркнул он.

По информации польских СМИ, администрация президента не обратилась в МИД за рекомендацией по возможному приглашению президента России в Польшу на торжества. По мнению журналистов, в скором времени от России следует ожидать заявлений о врождённой польской русофобии и фальсификации истории на Западе.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине возмутились хамским интервью будущего посла Польши.