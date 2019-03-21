Страны ЕС согласились отложить Brexit: названа новая дата

Лидеры стран Евросоюза на саммите 21 марта согласились отсрочить выход Великобритании из Евросоюза до 22 мая при условии, если британский парламент поддержит соглашение Лондона с Брюсселем.

Об этом сказано в проекте коммюнике по итогам саммита, передает "Громадське".

В документе указано, что отсрочка Brexit до 30 июня, о котором просила премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй, невозможно.

Отсрочка на больший срок не устраивает ЕС, потому что власти Великобритании не планирует проводить на своей территории выборы в европейский парламент, которые состоятся в конце мая.

"Учитывая то, что Великобритания не намерена проводить выборы в Европейский парламент, продление срока после этой даты невозможно", - говорится в документе.

Напомним, во время обращения к нации 20 марта премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что планирует вывести страну из ЕС до 30 июня . Проведение второго референдума она исключила.

14 марта парламент Великобритании проголосовал за отсрочку Brexit выступил против проведения повторного референдума о выходе из ЕС.

Как сообщал "Апостроф", 20 март ЕС поставил Великобритании ультиматум по вопросу Brexit.