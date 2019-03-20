РУС. | УКР.

среда, 20 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.10
Меню
Мир

Выборы президента 2019

Новости

20 марта

19:50
Гороскоп на завтра: скандалы у Львов и неудачи у Овнов
19:50
ЕС поставил Британии жесткий ультиматум по Brexit
19:29
Купили две игры: в России усомнились в честности своей сборной на ЧМ-2018
19:21
Пострадают более 3 млн человек: Украина сделала боевикам на Донбассе резкое предупреждение
19:19
ЦИК поймали на махинациях с квотами в окружных избиркомах
18:52
В Раде приняли неожиданное решение по медицинской марихуане в Украине
18:23
Против Луценко открыли уголовное дело из-за Гандзюк
18:17
Гвоздик - Нгумбу: прогноз букмекеров на чемпионский бой
18:11
Скандальная MARUV снялась для российского глянца
17:59
​Какую валюту чаще всего подделывают в Украине: в НБУ дали ответ
17:53
Зеленский назвал кандидата, ради которого бы снялся с выборов
17:24
Украина ввела новые санкции против России и марионеток Путина
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

ЕС поставил Британии жесткий ультиматум по Brexit

среда, 20 марта 2019, 19:50

Великобритания получит "краткую отсрочку" для Brexit, если парламент страны одобрит соглашение об условиях выхода из Европейского Союза.

Об этом заявил глава Европейского совета Дональд Туск.

Вопрос о длительности отсрочки остается открытым, сказал он.

Так Туск прокомментировал просьбу британского премьер-министра Терезы Мэй перенести выход страны из ЕС с 29 марта на 30 июня.

Отметим, британский парламент дважды отклонил соглашение о выходе из ЕС, которое согласовала с Европой Тереза Мэй. Премьер-министр собиралась вынести документ на голосование в третий раз, однако спикер парламента заявил, что для этого в документе должны появиться существенные изменения.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", палата общин парламента Великобритании также проголосовала против того, чтобы 29 марта страна вышла из состава Европейского союза без соглашения с Брюсселем.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо потерпело крупнейшее поражение от Челси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Судьба Brexit: кто вытащит Велико­британию из сыпучего песка

Европа "мигрирует" вправо: останется ли ЕС либерально-демократическим

Запад прозрел от политики Путина: Кремль терпит поражение за поражением

Популизм в ключевой стране ЕС: к чему это может привести

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: