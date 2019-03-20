ЕС поставил Британии жесткий ультиматум по Brexit

Великобритания получит "краткую отсрочку" для Brexit, если парламент страны одобрит соглашение об условиях выхода из Европейского Союза.

Об этом заявил глава Европейского совета Дональд Туск.

Вопрос о длительности отсрочки остается открытым, сказал он.

Так Туск прокомментировал просьбу британского премьер-министра Терезы Мэй перенести выход страны из ЕС с 29 марта на 30 июня.

Отметим, британский парламент дважды отклонил соглашение о выходе из ЕС, которое согласовала с Европой Тереза Мэй. Премьер-министр собиралась вынести документ на голосование в третий раз, однако спикер парламента заявил, что для этого в документе должны появиться существенные изменения.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", палата общин парламента Великобритании также проголосовала против того, чтобы 29 марта страна вышла из состава Европейского союза без соглашения с Брюсселем.