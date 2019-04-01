Жестокое ДТП с множеством пострадавших в Чехии: новые подробности и видео с места ЧП

В результате серьезного ДТП в Чехии с участием трамвая и троллейбуса в понедельник, 1 апреля, пять человек получили тяжелые травмы.

Об этом сообщает чешское издание news.expats.

На данный момент спасатели уточнили общее количество пострадавших. Их число с 38 уменьшилось до 25 человек.

Отметим, что ДТП произошло в центре города Брно на улице Масна. На данный момент сотрудники экстренных служб пытаются установить причины и обстоятельства происшествия.

Сейчас улицу закрыли для пешеходного и автомобильного движения. Полиция и пожарные занимаются ликвидацией последствий ДТП.

Srážka tramvaje a trolejbusu v Křenové ulici v Brně. Podle záchranářů je zraněných 20 lidí. Z toho několik těžce. @iROZHLAScz @Radiozurnal1 pic.twitter.com/GoOqhNe9pq — Petr Tichý (@TichyCRo) 1 апреля 2019 г.

Как сообщал "Апостроф", в Чехии в жуткой аварии с грузовиком погибли украинцы. Четверо жителей Закарпатья погибли на месте ДТП, еще одна женщина получила травмы.