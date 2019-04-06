Brexit затянулся: в Британии готовятся к выборам в Европарламент

Великобритания начала готовиться к проведению выборов в Европейский парламент на фоне перспективы долгой отсрочки для Brexit.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Помещения городских советов и школы по всей стране уже забронированы как избирательные центры. Также размещаются заказы на изготовление десятков миллионов избирательных бюллетеней.

Правительство Британии в пятницу заявило, что оно официально уведомило о проведении выборов и уже согласилось оплатить первоначальную подготовку.

Премьер-министр Тереза Мэй признала, что Британия будет "по закону обязана проводить выборы", если останется страной-членом ЕС после 23 мая.

Она просила об отсрочке Brexit до 30 июня, но Европейский Совет рассматривает возможность гораздо более продолжительного 12-месячного продления, которое может быть сокращено в случае необходимости.

И правящие консерваторы, и основная оппозиционная лейбористская партия до сих пор хранили молчание по поводу любых планов избирательной кампании, опасаясь реакции избирателей.

В правительстве подчеркивают, что Британия все еще может отменить выборы до 22 мая, если она добьется соглашения о выходе из ЕС к тому времени.

Это вызвало бы гнев в Брюсселе, не в последнюю очередь потому, что 27 из 73 мест британских депутатов в Европарламенте уже перераспределены на другие страны.

Чиновники обычно начинают планирование проведения европейских опросов до Рождества и сейчас находятся под сильным давлением.

На последних европейских выборах в 2014 году в Британии было организовано 39 000 избирательных участков и напечатано 46,5 миллиона бюллетеней.

Лаура Лок, заместитель исполнительного директора Ассоциации администраторов выборов, сказала, что организации этих выборов потребует "сверхчеловеческих усилий".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила Евросоюз отложить Brexit до 30 июня 2019 года.