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В семье Ангелы Меркель произошла страшная трагедия

среда, 10 апреля 2019, 21:24

В семье канцлера Германии Ангелы Меркель случилось горе – у нее умерла мать.

Об этом сообщают местные СМИ.

Так, Херлинд Каснер, мать Меркель, скончалась в возрасте 90 лет. Представитель федерального правительства, подтвердивший эту информацию, попросил журналистов "уважать частную сферу канцлера и ее семьи".

Отмечается, что отец главы правительства ФРГ Хорст Каснер скончался в 2011 году. При этом, родители Ангелы Меркель не часто появлялись на публике.

В тоже время, они были среди гостей таких важных событий в жизни их дочери, как приведение ее к присяге в бундестаге после очередного избрания канцлером или празднование ее 60-летия в 2014 году.

Как сообщал "Апостроф", ранее Меркель досталось в сети за счастливое фото с Путиным и Эрдоганом.

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