В Северной Ирландии беспорядки завершились смертельным терактом: фото и видео

В четверг вечером, 18 апреля, в Северной Ирландии в результате массовых беспорядков и стрельбы погибла 29-летняя женщина.

Об этом сообщает Sky News.

"К сожалению, я могу подтвердить, что после того, как в Креггане сегодня ночью стреляли, 29-летняя женщина была убита. Мы рассматриваем это как террористический акт", – сказал помощник главного констебля Марк Хамильтон.

На данный момент правоохранители расследуют убийство в районе Крегган на фоне беспорядков. Участники беспорядков бросали "коктейли Молотова" и жгли машины.

Полицейский совет Северной Ирландии заявил, что убийство было "чрезвычайно шокирующим" и обратился к свидетелям или любому, кто имеет информацию о том, что произошло.

Беспорядки в Лондондерри начались накануне пасхального выходного дня, когда местные республиканцы отмечают годовщину Пасхального восстания 1916 года за независимость Ирландии. В эти дни сторонники воссоединения Северной Ирландии и Ирландии – так называемые "диссиденты" – особенно активны.

Как сообщал "Апостроф", ранее в центре Брюсселя начались массовые беспорядки.