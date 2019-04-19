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Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

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В Северной Ирландии беспорядки завершились смертельным терактом: фото и видео

пятница, 19 апреля 2019, 09:18
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В четверг вечером, 18 апреля, в Северной Ирландии в результате массовых беспорядков и стрельбы погибла 29-летняя женщина.

Об этом сообщает Sky News.

"К сожалению, я могу подтвердить, что после того, как в Креггане сегодня ночью стреляли, 29-летняя женщина была убита. Мы рассматриваем это как террористический акт", – сказал помощник главного констебля Марк Хамильтон.

На данный момент правоохранители расследуют убийство в районе Крегган на фоне беспорядков. Участники беспорядков бросали "коктейли Молотова" и жгли машины.

Полицейский совет Северной Ирландии заявил, что убийство было "чрезвычайно шокирующим" и обратился к свидетелям или любому, кто имеет информацию о том, что произошло.

Беспорядки в Лондондерри начались накануне пасхального выходного дня, когда местные республиканцы отмечают годовщину Пасхального восстания 1916 года за независимость Ирландии. В эти дни сторонники воссоединения Северной Ирландии и Ирландии – так называемые "диссиденты" – особенно активны.

Как сообщал "Апостроф", ранее в центре Брюсселя начались массовые беспорядки.

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