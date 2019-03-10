Пропагандисты Путина показали ослепляющее оружие: видео

В России провели испытания станции визуально-оптических помех "Филин".

Соответствующее видео опубликовал пропагандистский российский телеканал "Звезда".

Известно, что в ночное и сумеречное время система нейтрализует прицелы, дальномеры, приборы ночного видения, системы наведения противотанковых управляемых ракет на дальности до 5 км.

Уточняется, что эти станции установлены на кораблях "Адмирал флота Советского Союза Горшков" (передан ВМФ в 2018 году) и "Адмирал флота Касатонов", который проходит заводские испытания.

Как сообщал "Апостроф", в России заявили об успешном проведении испытаний малогабаритной ядерной энергетической установки для крылатой ракеты "Буревестник".Также военный из США Гарри Табах выдал опасный прогноз для мира. В частности, после свержения Владимира Путина Россию ждет гражданская война, в результате чего ядерное оружие, которым владеет Москва, может разойтись по миру.