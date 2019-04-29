Весенний шторм 2019: появились фото масштабных учений НАТО с участием украинских бойцов

В понедельник, 29 апреля, в Эстонии стартовали крупнейшие учения Сил обороны "Весенний шторм", в которых принимают участие более 9000 военнослужащих из 13 стран, в том числе и Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Главного штаба Сил обороны Эстонии.

В сообщении отмечено, что в ходе учений до 17 мая военнослужащие на разных уровнях будут отрабатывать содействие, управление войсками, а также повысят общую готовность к выполнению тактических задач.

В маневрах будут задействованы военнослужащие тактических групп НАТО. Задействованы будут сотни единиц техники - бронетранспортеры, боевые машины пехоты и танки.

В воздух будут подняты самолеты и вертолеты НАТО - истребители Eurofighter ВВС Германии и Великобритании, польские штурмовики Су-22, вертолеты ВВС Великобритании и США Wildcat, Apache и Pavehawk.

Согласно оглашенной информации, в учениях "Весенний шторм" примут участие военнослужащие Бельгии, Великобритании, Германии, Грузии, Канады, Латвии, Литвы, Польши, США, Украины, Финляндии, Франции и Эстонии.

Как сообщал "Апостроф", ранее военные летчики бригады тактической авиации ВСУ выполнили первые полеты в новом французском шлеме LA 100. Шлем начали тестировать, "подгонять" по параметрам, а также завершать адаптацию его технической документации под украинские стандарты.