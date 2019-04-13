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Российские военные утопили распиаренный танк "Армата": в сети смеются над видео

суббота, 13 апреля 2019, 05:42

В России военные умудрились утопить танк "Армата", который во всю пиарили российские СМИ и называли его одной из главных разработок последних лет.

В сети не оставили без внимания оплошность российских солдат. Так, пользователь Wapas Apacius в Facebook опубликовал кадры, на которых тонет танк.

Под публикацией пользователи высмеяли инцидент.

Российские танки "Армата" стали известны далеко за пределами России после того, как в них установили санузлы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что российский журналист Александр Невзоров прокомментировал "ноу-хау" российского оборонпрома, разработчики которого установили в танки "Армата" санузлы.

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