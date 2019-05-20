RU   UA   EN  

понедельник, 20 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

20 мая

08:37
Главарю боевиков ДНР устроили странную встречу с серым кардиналом Путина: фото
08:32
Как Зеленский приступает к власти: онлайн видео трансляция инаугурации
08:06
Популярные смартфоны остались без поддержки Google: что произошло
08:00
День банковских работников Украины и День переводчика жестового языка: какой праздник 20 мая
07:52
Боевики нарвались на смертельный удар ВСУ
07:30
В Германии автобус с туристами попал в страшное смертельное ДТП: первые фото
07:02
Инаугурация Зеленского: появились фото с закрытой репетиции
06:55
"Игра престолов 8": вышла последняя серия сериала
06:52
Управитель баранов: астролог оценил шансы Вакарчука в политике
06:40
В Киеве ночью произошло смертельное ЧП с мужчиной: фото и видео
06:30
Гороскоп на 20 мая: перемены у Близнецов и обиды у Стрельцов
06:27
Не захотят - снесут: Москва запланировала громкие перестановки в ДНР и ЛНР
Все новости

В Германии автобус с туристами попал в страшное смертельное ДТП: первые фото

понедельник, 20 мая 2019, 07:30
переглянути новину українською
Фото: FP

В воскресенье, 19 мая, в Германии перевернулся автобус Flixbus, в результате чего один человек погиб, более 70 пострадали, из них 7 получили тяжелые ранения.

Об этом сообщает DW.

Уточняется, что всего в автобусе находились 74 пассажира. Отмечается, что тяжелораненых увозили с места ДТП на вертолетах. Спасатели смогли извлечь тела погибших из автобуса только через несколько часов после аварии, полиция пока не сообщает их имена.

На данный момент причина аварии неизвестна. Автобус направлялся из Берлина в Мюнхен.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Германии из-за непогоды столкнулись более 50 автомобилей. Причиной аварии стал внезапный град, который привел к ледяному скользкому дорожному покрытию.

Фотовзгляд

Все галереи
Вакарчук презентует свою партию "Голос". ФОТО

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Без свежей еды и с политической разрухой - британский политолог о сценариях Brexit

Приструнить Россию: как НАТО может изменить баланс сил в Черном море

Тупиковый Brexit: есть ли у Велико­британии шанс разойтись с Евросоюзом по любви

Судьба Brexit: кто вытащит Велико­британию из сыпучего песка

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: