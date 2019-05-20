В Германии автобус с туристами попал в страшное смертельное ДТП: первые фото

В воскресенье, 19 мая, в Германии перевернулся автобус Flixbus, в результате чего один человек погиб, более 70 пострадали, из них 7 получили тяжелые ранения.

Об этом сообщает DW.

Уточняется, что всего в автобусе находились 74 пассажира. Отмечается, что тяжелораненых увозили с места ДТП на вертолетах. Спасатели смогли извлечь тела погибших из автобуса только через несколько часов после аварии, полиция пока не сообщает их имена.

На данный момент причина аварии неизвестна. Автобус направлялся из Берлина в Мюнхен.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Германии из-за непогоды столкнулись более 50 автомобилей. Причиной аварии стал внезапный град, который привел к ледяному скользкому дорожному покрытию.