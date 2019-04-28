​В Германии из-за непогоды столкнулись более 50 авто: фото масштабного ДТП

28 апреля в Тюрингии на востоке Германии из-за внезапного града, который привел к ледяному скользкому дорожному покрытию, произошла массовая авария.

Об этом сообщают немецкие СМИ.

Десятки водителей потеряли контроль над своим транспортным средством, в результате чего столкнулись более 50 автомобилей.

Некоторые из авто врезались друг в друга, другие, вследствие заноса, врезались в ограждение или насыпи.

По меньшей мере 25 человек получили ранения в результате масштабного ДТП. Как минимум четыре человека получили серьезные ранения. Для их спасения были задействованы вертолеты.

Как сообщал "Апостроф", 18 марта в Киеве автомобиль "Chevrolet" на высокой скорости врезался сразу в две "легковушки" и одну маршрутку.

Также сообщалось, что 6 марта, в центре Киева на Крещатике произошло массовое ДТП.