​В Германии из-за непогоды столкнулись более 50 авто: фото масштабного ДТП

28 апреля в Тюрингии на востоке Германии из-за внезапного града, который привел к ледяному скользкому дорожному покрытию, произошла массовая авария.
Об этом сообщают немецкие СМИ.
Десятки водителей потеряли контроль над своим транспортным средством, в результате чего столкнулись более 50 автомобилей.
Некоторые из авто врезались друг в друга, другие, вследствие заноса, врезались в ограждение или насыпи.
По меньшей мере 25 человек получили ранения в результате масштабного ДТП. Как минимум четыре человека получили серьезные ранения. Для их спасения были задействованы вертолеты.
Как сообщал "Апостроф", 18 марта в Киеве автомобиль "Chevrolet" на высокой скорости врезался сразу в две "легковушки" и одну маршрутку.
Также сообщалось, что 6 марта, в центре Киева на Крещатике произошло массовое ДТП.