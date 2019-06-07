В России вспыхнул масштабный пожар на еще одном заводе: опубликовано видео

В Москве на территории бывшего завода "Серп и Молот" произошел масштабный пожар.

Как сообщает ТАСС, завод расположен на юго-востоке столицы. По предварительной информации, здесь загорелся автосервис по разбору автомобилей.

В экстренных службах агентству сообщили, что в данный момент есть угроза перехода огня на соседнее здание.

"Загорелся автосервис по разбору автомобилей, который расположен на территории "Серпа и Молота". Внутри помещений автосервиса находились баллоны с газом, но сейчас их вынесли. Есть угроза перехода огня на соседний ангар и припаркованные рядом автомашины", - сказал собеседник агентства.

Общая площадь возгорания составляет 250 кв. м. Возгорание было локализовано на площади 600 кв. м

Информации о пострадавших пока нет.

Ранее "Апостроф" сообщал, что появились новые подробности взрывов, которые прогремели на военном заводе в российском городе Дзержинск.