Истребители Путина устроили новую провокацию в небе над Европой

В понедельник, 10 июня, в небе над Эстонией британские истребители "Тайфун" перехватили два российских военно-транспортные самолеты Ан-24 и Ан-26, которые пролетали в угрожающей близости к эстонскому авиапространству.

Об этом сообщает британское Минобороны.

"Нас подняли для перехвата российского военного транспортного самолета Ан-24, летевший в международном авиапространстве близко к Эстонии с юга. Примерно через 10 минут нас снова подняли для перехвата другого транспортного самолета Ан-26, летевший по маршруту первого самолета ", - сообщил один из пилотов.

Как сообщал "Апостроф", ранее российские истребители устроили провокации во время учений НАТО в Арктике. Тогда российские истребители пытались устроить провокации на военных учениях Нидерландов и Великобритании за Полярным кругом.