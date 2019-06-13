​США и Польша подписали неприятный для Кремля документ

Польша разместит на своей территории эскадрилью американских разведывательных беспилотников MQ-9.

Такая норма содержится в декларации об оборонном сотрудничестве, которую накануне подписали президент США Дональд Трамп и лидер Польши Анджей Дуда.

"Создана эскадрилья разведки, наблюдения и рекогносцировки ВВС США MQ-9 в Польше. Соединенные Штаты намерены обмениваться информацией, полученной в результате операций этой эскадрильи, по мере необходимости в поддержку наших оборонных целей", - сказано в документе.

США также намерены увеличить свой воинский контингент в Польше с 4,5 до 5,5 тыс. человек. Такая мера призвана обеспечить "дополнительные возможности обороны и сдерживания".

В свою очередь Польша, согласно договору, должна обеспечить инфраструктуру для “обеспечения присутствия боевой группы бронетанковой бригады, бригады боевой авиации и батальона поддержки боевого обеспечения”.

На территории Польши будет также построен военный аэродром.

Как сообщал "Апостроф", группа летчиков ВМС США во время полетов у побережья США видели неопознанные летающие объекты.